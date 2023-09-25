دوري القسم الثاني.. بتروجيت يهزم أسوان وأسمنت أسيوط يضرب النصر بثلاثية

انطلقت الجولة الأولى من بطولة دوري القسم الثاني المصري "دوري المحترفين"، بمباراتين والتي جمعت بتروجيت أمام نظيره أسوان، بينما كان اللقاء الأخر بين أسمنت أسيوط أمام النصر.

وحقق بتروجيت فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان بهدفين مقابل لاشئ، بينما فاز أسمنت أسيوط بنتيجة 3/1 على النصر.

واستطاع بترول أسيوط خطف صدارة جدول الدوري الثاني من البداية، حيث تصدر المسابقة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من حرس الحدود وبتروجيت، واللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد طبق النظام الإحترافي في دوري القسم الثاني بمشاركة 20 فريق، بعدما كانت البطولة تُلعب على مجموعتين.