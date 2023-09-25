أوسوريو: المقاولون لم تكن له أي خطورة طول المباراة.. وهذا سبب بكائي بعد هدف شلبي

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن كرة القدم اخترعت 1862 وهناك نوعين من اللعب، فرق تهاجم وأخرى تدافع وتلعب على رد الفعل.

إقرأ أيضًا..

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف، والأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات".

وتابع :" المنافس كان يدافع على المساحات في المباراة، ولاعبو الزمالك الناشئين أمثال محمد طارق ومحمد حسام بيسو وإيشو ظهروا بصورة جيدة، ويتحسنون بمرور الوقت".

وأضاف أن المقاولون سجل هدفه من ركلة ثابتة في مباراة اليوم، ولم تكن له أي خطورة على مرمى الزمالك، ولكن هذه هي كرة القدم.

وشدد أوسوريو على أنه يتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للزمالك، وفترة الإعداد التي خاضها مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها فريقه في الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم، وأضاف أن الزمالك يتحسن والفريق يؤدي المطلوب منه في المباريات.

وعلق على الصور التي انتشرت له وهو يبكي بعد هدف مصطفى شلبي الملغي في لقاء المقاولون قائلا:" لم أبك في المباراة الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم".



وقال أوسوريو :" أنه أجرى تغييرات بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء كما أن إيشو لاعب عمره 20 عام، ويلعب في مكان يشارك فيه شيكابالا وزيزو ونداي، وهو لاعب لديه إمكانيات جيدة".

وشدد على أنه في حالة الفوز تتم الإشادة به، وفي حالة تعرض الفريق للخسارة يتم انتقاده، وأضاف أنه لن يقوم بتغيير طريقة لعبه أو أسلوبه، ولكن من الممكن أن يقوم بتغيير اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

وأوضح أن الزمالك عندما تعاقد معه يعلم أنه مدرب صاحب فكر هجومي، وشدد على أن فريقه يسعى لخلق أكثر عدد ممكن من الفرص في كل مباراة، وهذا أمر صعب وليس سهل، ولا يوجد 11 لاعب في التشكيل الثابت لأن الأمر يتغير وفقا للخصم.

وقال أوسوريو :" الدوري المصري قوي والمستويات متقاربة بين جميع الفريق ولا يوجد لاعب في العالم يستطيع لعب 3 مباريات في 10 أيام"

وفيما يخص غياب الثلاثي عمر جابر ونبيل دونجا والمثلوثي في لقاء اليوم أوضح أنه فضل إراحة الثلاثي استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، خاصة وأن المباراة المقبلة لابديل فيها سوى الفوز بثلاثية، في حين من الممكن أن يتم التعويض في الدوري".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز