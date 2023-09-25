المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك

خطف المقاولون العرب تعادلًا قاتلًا من الزمالك بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

هدف الزمالك جاء بتوقيع يوسف أوباما في الدقيقة 83 من عمر المباراة، قبل أن يسجل أحمد علاء هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وكان مصطفى شلبي قد سجل هدفًا للزمالك لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، ويمتلك الزمالك نقطتين حتى الآن.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد كشف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد حسام عبدالمجيد في تشكيل الزمالك بعد استبعاده من لقاء بيراميدز الأخير، بجانب مشاركة محمد عبدالغني بجواره في خط الدفاع.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".