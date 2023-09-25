شوقي غريب: التعادل مع الزمالك نتيجة عادلة

عبر شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عن سعادته بعد تعادل فريقه امام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوقي غريب في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " كان هناك ادوار للاعبين طوال المباراة، خلال الشوط الاول لم يكن هناك فرص على مرمانا وكان لنا فرص اكبر للتسجيل ".

وتابع: " هناك العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق بعد الصفقات التي تعاقدنا معها في الميركاتو وأرى ان التعادل نتيجة عادلة اليوم ".

وأضاف: " دفعت بمهاجم بعد التأخر بهدف، ولعبت بأربعة لاعبين في الهجوم ولاعب واحد فقط في وسط الملعب مع الاعتماد على الكرات العرضية التي نجيدها ".

وأكمل شوقي غريب: " كان لدينا العديد من الفرص الخطيرة، وكذلك نجح ابو السعود في انقاذ بعض الرات معظمها من العرضيات ".

وأتم: " اوسوريو قال لي انه معجب باداء الفريق وانه يعرف بوجود العديد من الغيابات ".