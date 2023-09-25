كاتب: مصر تشهد خلال هذه الفترة الحالية أقل معدل بطالة في التاريخ

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن القيادة السياسية تُدرك صعوبة اللحظة وضرورة تحريك الاقتصاد بمشروعات قومية لرفع معدل النمو وزيادة التشغيل وتقليل نسب البطالة، موضحًا: "مصر تشهد في هذه الفترة أقل معدل بطالة في تاريخها وهذه جدوى المشروعات القومية".

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروعات القومية تزيد معدلات التشغيل وتضيف خريطة عمرانية جديدة وتتيح مساحات تتنفس منها مصر كلها.

معارضة وطنية:

وتابع الكاتب الصحفي: "من يريد أن ينتقد يجب أن يوجه النقد بمنهج انتقادي، لكن البعض لديه أزمة ضد المصلحة الاستراتيجية للدولة".

من جهته أكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك معارضة وطنية شاركت في الحوار الوطني لأنها تحب مصر وقدمت مقترحات مهمة ومفيدة، ولكن هناك تصنيفًا آخر لمن يريدون ارتداء عباءة المعارضة، وهم ليسوا كذلك، لكنهم إرهابيون ومجرمون.