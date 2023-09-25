باتشيكو خارج حسابات مارسيليا

سادت حالة من الجدل حول مفاوضات إدارة مارسيليا مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز، من أجل تولي تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية خلال اليومين الماضيين أن مباراة البنك الأهلي والزمالك اليوم ستكون الأخيرة للمدرب البرتغالي مع بيراميدز بعدما أتفق على تولي تدريب مارسيليا.

في سياق متصل، شددت تقارير صحفية فرنسية أن مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف جاليتيه، يقترب بقوة من تدريب مارسيليا، بعد الهزيمة في الكلاسيكو بالأمس.

وأوضحت أن المفاوضات بين إدارة مارسيليا وجاليتيه وصلت لمراحل متقدمة خلال الفترة الحالية، حيث هناك تقارب كبير في وجهات النظر بين المدرب والفريق الفرنسي.

بينما شددت التقارير على أن باتشيكو مدرب بيراميدز، خارج تفكير إدارة مارسيليا من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مما يجعل المدرب البرتغالي مستمر مع السماوي.

وأشارت إلى أن جاليتيه يرغب في العودة للتدريب بعد رحيله عن باريس مع نهاية الموسم الماضي، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي.

وكان مارسيليا قد خسر أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4/0، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.