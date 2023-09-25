أستاذ قانون يوضح شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو

قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، موضحًا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل الانتخابات والاستفتاءات في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم بمثابة رد قوي على كل المشككين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت إلى أن كل مواطن تجاوز سن الـ18 عامًا، ومدون اسمه في جدول الانتخابات، له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شروط الرئيس

وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح أن يكون المترشح مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى الحصول على 20 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة، أو الحصول على تأييد من 20 نائب بمجلس النواب.

وأشار إلى أن التصويت للانتخابات الرئاسية خارج مصر سيكون من 1: 3 ديسمبر، والتصويت في الداخل سيكون خلال الفترة من 10: 13 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنها مدة كافية لكل من له حق في التصويت.

ونوه إلى أن تلقي طلبات الترشح من الراغبين في تقديم أوراقهم للانتخابات الرئاسية، سيكون خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.