الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السماح لوسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات الرئاسية

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ"ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.  

الهيئة الوطنية للانتخابات

txt

بعد إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات.. توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري في القاهرة ( صور )

txt

الوطنية للانتخابات للمواطنين: اصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع (شاهد)


وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

 

وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.

مواد متعلقة

رشا إسحق تُطالب المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب أيمن محسب: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يبعث الطمأنينة لدى الجميع

أمين الشئون القانونية بمستقبل وطن: إجراء الانتخابات الرئاسية فى المواعيد الدستورية

حزب المؤتمر: الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

علاء عابد يثمن دور الهيئة الوطنية ويدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية