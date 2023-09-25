تشافي عن ديربي مدريد: "نتيجة إيجابية لـ أتلتيكو"

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن رأيه فيما يخص مباراة ديربي مدريد، والذي جمع أتلتيكو بنظيره أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وكانت مواجهة أتلتيكو مدريد أمام الريال قد انتهت بفوز الروخيبلانكوس بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدت تألق ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو، بعدما سجل هدفين، بينما أحرز جريزمان هدف واحد، فيما جاء هدف الريال الوحيد عن طريق الألماني توني كروس.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي عن مباراة أتلتيكو مدريد والريالـ، فقال: "لقد رأيت مواجهة الديربي، فكانت رائعة والنتيجة جيدة جدًا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف تشافي: "الروخيبلانكوس تحت قيادة دييجو سيميوني قوي للغاية ويستحق الفوز، كما أن ريال مدريد فريق قوي، ومثل أي فريق يمتلك نقاط قوة وضعف".

وأكمل: "غدًا سنواجه ريال مايوركا، لكن عندما نخوض الكلاسيكو سنحلل الريال".

بينما تطرق للحديث عن إذا كان لاعبوه أفضل من لاعبي ريال مدريد، قال: "سأرد على هذا السؤال في الصيف المقبل، من المبكر التحدث، لكنني سعيد جدًا بالمجموعة".

الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وجيرونا ثاني الترتيب بنفس رصيد البارسا، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بـ 15 نقطة، فيما يحل أتلتيك بيلباو في المركز الرابع بـ 13 نقطة، وأتلتيكو مدريد خامسًا بـ 10 نقاط.