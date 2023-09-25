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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تأجيل موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية آداب المنيا بمناسبة إجازة المولد النبوي

جامعة المنيا
جامعة المنيا

صرح دكتور  عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين ، بأنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء ، بأن يكون الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 ، إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

فقد قررت جامعة المنيا ، ترحيل موعد الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب (طالبات)، و المقرر لهم إجراءه يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، ليصبح يوم الأحد الموافق 1/10/2023، والآداب (طلبة) المقرر لهم إجراءه يوم الأحد 1/10/2023.

 ليصبح يوم الإثنين الموافق 2/10/2023، علي أن يتم الكشف الطبي للمتخلفين لجميع الكليات يوم الثلاثاء 3/10/2023.

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