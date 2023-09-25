تأجيل موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية آداب المنيا بمناسبة إجازة المولد النبوي

صرح دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين ، بأنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء ، بأن يكون الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 ، إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فقد قررت جامعة المنيا ، ترحيل موعد الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب (طالبات)، و المقرر لهم إجراءه يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، ليصبح يوم الأحد الموافق 1/10/2023، والآداب (طلبة) المقرر لهم إجراءه يوم الأحد 1/10/2023.

ليصبح يوم الإثنين الموافق 2/10/2023، علي أن يتم الكشف الطبي للمتخلفين لجميع الكليات يوم الثلاثاء 3/10/2023.