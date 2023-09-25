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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيسوس يدفع نيمار للعودة لناديه السابق

نيمار
نيمار

يُفكر نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي الحالي وباريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في الرحيل عن الزعيم، بعدما دخل في عدد من الأزمات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني.

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وتوترت العلاقة بين جيسوس ونيمار خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب توبيخ المدرب للاعب وسط اللاعبين في غرفة الملابس عقب مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نيمار جونيور يفكر في العودة لفريقه السابق سانتوس مع نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب في المشاركة مع المنتخب البرزيلي في مونديال 2026.

وأوضحت أن هناك عدد من المقربين كشفوا عن أن اللاعب البرازيلي ووالده رفض توقيع عقد طويل الأجل بسبب تفكيره في العودة مرة أخري لسانتوس خلال الصيف المقبل، بنفس السيناريو الذي حدث مع روبينيو في 2010.

وأكدت التقارير الإسبانية أن نيمار بدأ أولى خطوات الرحيل عن الهلال السعودي، حيث تواصل مع إدارة سانتوس من أجل العودة للفريق خلال الصيف المقبل.

وكان نيمار قد وقع على عقد مع الهلال السعودي حتى 2025، بالإضافة إلى وجود بند في تعاقده لمدة موسم ثالث إضافي.

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