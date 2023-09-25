الملاريا تضرب السودان وتُصيب 13 ألف شخص وسط نقص الأدوية

سجلت "وزارة الصحة السودانية"، 13 ألف إصابة بـ"الملاريا" البرداء، بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مع تفشي المرض بالولاية وسط "نقص كبير" في الأدوية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وأوضح نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أحمد الدومة أن هناك زيادة "كبيرة" في عدد المصابين بالملاريا في الفاشر.

وأضاف الدومة أن النقص الكبير في أدوية الملاريا وقلة الدعم من المنظمات لمواجهة الأوبئة وعدم صرف مستحقات العاملين لفترة طويلة "فاقم" الوضع الصحي بالولاية.

الملاريا

كذلك قال المسؤول السوداني إن توقف المصارف عن العمل "يحول دون التزام المنظمات بتعهداتها المالية تجاه دعم القطاع الصحي".

فتح 4 مراكز للعلاج

وذكر أن منظمة (أطباء بلا حدود) الفرنسية تخطط لفتح أربعة مراكز بمدينة الفاشر لعلاج حالات الملاريا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت منذ بداية الصراع من تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتنجم الملاريا عن لدغة بعوضة مصابة بالعدوى. ولا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، لكن الحشرات تلتقطها من الأشخاص المصابين، وهكذا تستمر دورة المرض.

وتنتشر الملاريا في مناطق واسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ولكن ليس في الولايات المتحدة.

ويُمكن أن تنقل بعوض الأنوفيلة، الموجودة في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، الملاريا، إذا تغذى على دماء شخص مصاب.

وتزداد المخاطر في المناطق التي:

يعني فيها المناخ بقاء الحشرات على قيد الحياة خلال معظم أيام السنة

وجود مسافرين من المناطق الموبوءة بالملاريا

ويُمكن أن يعاني الأشخاص المصابون من الحمى والتعرق والقشعريرة. والملاريا حالة طارئة ويجب معالجتها بسرعة بالأدوية لقتل الطفيل المسبب للعدوى.

ويُمكن أن يساعد استخدام طارد الحشرات والتغطية على الحماية من لدغات البعوض.

الملاريا

الملاريا من الأمراض التى تُصيب الإنسان من خلال نواقل المرض وهي البعوض وهو مرض مهدد لحياة البشر ويمكن الوقاية منه وعلاجه طبقًا لمنظمة الصحة العالمية "WHO".

وتنتقل العدوى بسبب طفيلي وليس من شخص لآخر، كما انه من الممكن أن تكون الأعراض خفيفة أو مهددة للحياة

وتشمل الأعراض الخفيفة للإصابة بمرض الملاريا وهي الحمى والقشعريرة والصداع، وتشمل الأعراض الشديدة التعب والارتباك والنوبات وصعوبة التنفس.