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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المحامين تصرف معاشات شهر أكتوبر الأربعاء و500 جنيه منحة للعام الدراسي

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر 2023.

كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983

والمعدل برقم 47 لسنة 2019

أولًا: يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.

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