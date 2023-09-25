تشافي يعلق على مستويات ديمبلي مع باريس:"لست مهتمًا"

علق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على المستويات التي يقدمها لاعب الفريق السابق عثمان ديمبلي، مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد تشافي أنه ليس مهتمًا بما يقدمه ديمبلي مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لم يتابع كلاسيكو البي أس جي ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

وكان باريس قد نجح في تحقيق الفوز على مارسيليا بنتيجة كبيرة 4/0، ضمن منافسات الدوري.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي عن المستويات المميزة التي يقدمها ديمبلي في الدوي الفرنسي، حيث قال: "لا أشاهد مباريات باريس، فأنا لست مهتما، وفقط أهتم بالمنافسين في الدوري الإسباني والشامبيونزليج".

وأضاف: "البارسا مستمر بدونه ديمبلي، لقد وجدنا الحلول، لكني لست مستاءًا منه، أحبه كثيرًا وأحترمه، أحيانا عندما يغادر لاعب من فريقك، يظهر لك لاعب آخر بمستوى رائع".

الجدير بالذكر أن ديمبلي رحل عن صفوف برشلونة خلال الصيف الماضي، لينتقل لباريس سان جيرمان، بعدما رفض اللاعب التجديد للبارسا خلال الموسم الماضي.

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