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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة شاب من تُهمة إحراز سلاح وخرطوش في القاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة في  مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة شخص من تهمة إحراز سلاح ناري "غير مششخن" فرد خرطوش، وأحرز بغير ترخيص ذخيره (خمس طلقات مما تستخدم على السلاح الناري).

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم والدكتور محمد عبد المنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد السيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم عبد الرحمن خ.  ٢٤ سنة، عامل مقيم : عزبة الوالدة  أرض الإصلاح الزراعى حلوان القاهرة، لأنه فى ٢٨ / ٥ /٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة حلوان، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "غير مششخن" فرد خرطوش.

كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة خمس طلقات مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز سلاحا أبيض "نصل معدنى" بدون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، وحملت القضية، رقم ۹۹۹۸ لسنة ۲۰۲۳ جنايات حلوان.

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