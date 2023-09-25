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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل أسوان الرسمي لمباراة بتروجيت في الدوري المحترفين

أسوان
أسوان

أعلن حمدي حمدان المدير الفني لفريق أسوان، عن التشكيل الذي يخوض مباراة بتروجيت مساء اليوم الاثنين  على ملعب بتروسبورت في اقتتاحية الدوري المحترفين في نسختة الجديدة .

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تشكيل أسوان الرسمي لمباراة بتروجيت

 

في حراسة المرمي إسلام سليمان –

في خط الدفاع :أحمد بلية - عبد الرحمن عبد النبي - أحمد كاستيلو - أحمد أيمن –

في خط الوسط مصطفى عبد الرسول - مروان عباس - محمد مرسي –

في خط الهجوم حسام عرفات - جدو - علي خليل

موعد مباراة أسوان و بتروجين في الدوري المحترفين

تبدأ مباراة أسوان و بتروجيت في تمام الساعة4  عصرًا بتوقيت القاهرة ، 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و5 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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