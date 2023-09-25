تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون.. تغييرات بالجملة منتظرة

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب:

من المنتظر أن يُجري الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، تغييرات عدة في تشكيل اليوم، حيث سيعود أحمد السيد زيزو للتشيكل الأساسي، بجانب عودة الجزيري لقيادة خط الهجوم.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حاتم سكر- محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري.

في خط الوسط:" روقا - عمرو السيسي - أوباما- أحمد سيد زيزو- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقناة الناقلة:

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم الإثنين، في تمام السابعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وُتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يخوض فريق الزمالك لقاء اليوم أمام المقاولون العرب، بحثًا عن حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد التعادل مع بيراميدز بالجولة الأولي، والخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الفوز الأول.. عنوان لقاء الزمالك والمقاولون العرب:

يدخل فريقا الزمالك والمقاولون العرب مباراة اليوم، تحت عنوان البحث عن الفوز الأول في الدوري بالموسم الجديد، وذلك بعدما تعثر الزمالك في أولى مبارياته بالموسم الحالي أمام بيراميدز، صاحب وصافة ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأولى، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر استهل فريق المقاولون مشواره بالدوري هذا الموسم بهزيمة على يد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز فريق بلدية المحلة، بثنائية من دون رد.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.