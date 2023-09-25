رسميًا.. الموافقة علي حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأرتا سولار

وافقت الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع لمباراة فريق الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتتقدم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بالشكر للجهات الأمنية .

وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة، وشدد على أن الجميع لديه ثقة كبيره في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

في سياق متصل يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، وذلك في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض فريق الزمالك لقاء اليوم أمام المقاولون العرب، بحثًا عن حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد التعادل مع بيراميدز بالجولة الأولي والخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمقاولون العرب يبحثا عن الفوز الأول بالدوري

يدخل فريقي الزمالك والمقاولون العرب مباراة اليوم تحت عنوان البحث عن الفوز الأول في الدوري بالموسم الجديد، وذلك بعدما تعثر الزمالك في أولي مبارياته بالموسم الحالي أمام بيراميدز صاحب وصافة ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأولي وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

علي الجانب الأخر استهل فريق المقاولون مشواره بالدوري هذا الموسم بهزيمة على يد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز فريق بلدية المحلة، بثنائية دون رد.