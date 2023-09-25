دعم زواج 671 فتاة يتيمة في الشرقية

ضمن مبادرة «خير بالتقسيط»..

واصلت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، والتى ساهمت من خلالها فى دعم زواج 671 فتاة يتيمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز محافظة الشرقية.

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهدان نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أنه وجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال مبادرة «خير بالتقسيط» يمكن للمواطنين التبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420 جنيه لمدة 36 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مشيراً إلى أن اختيار الفتيات اليتيمات يأتى وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

يذكر أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جد.

وكانت جمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، معرض للملابس الجديدة بالمجان، بقاعة إيزيس بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، حيث تم توزيع الملابس الجديدة علي 300 مستفيد بقري "النخاس - كفر الحلبي - كفر الاشراف - عزبة الإصلاح" التابعين لمركز الزقازيق وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

أكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما لها من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل مكان من أرض المحافظة، وطبقًا لمعايير محددة أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى محافظة الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار مديرعام جمعية الأورمان، إلى أن توزيع الملابس بالمجان لا يتم بشكل عشوائي ولكن يكون للأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن بالشرقية.