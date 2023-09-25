قافلة طبية موسعة في المنيا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، وجمعية الأورمان قافلة طبية موسعة، وذلك بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى لدعم 91 مريضًا ومريضة بقرى السراريه وبني خالد والجزائر بمركز سمالوط.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، على أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن، فضلا عن عمل الإشاعات والتحاليل المطلوبة.

موضحا ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة، إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشيداً، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، تحت قيادة ياسر بخيت لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات ، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق الرضا بين المواطنين.

