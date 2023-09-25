محافظ الشرقية يدعو "الشرقاوة" لحضور الإفتتاح الأسطوري لمهرجان الخيول العربية

في نسخته الـ 27..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التجهيزات والإستعدادات الجارية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار ثلاث أيام من 27 وحتي 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى .

وأشار محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية يحظى باهتمام عالمى نظراً لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه من عدة دول عربية وإجنبية وهى (المملكة العربية السعودية – الكويت – المغرب - قطر – ألمانيا ).

ودعا محافظ الشرقية الأسر الشرقاوية لحضور المهرجان حيث تم تجهيز باكيات لـ (المربين – الإعلاميين والصحفيين – طلبة المدارس والجامعات – الأسر الشرقاوية) وكما تم تجهيز المنصة الرئيسية لاستقبال ضيوف المهرجان من الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشيوخ القبائل العربية والشخصيات العامة والفنانين للتمتع بمشاهدة فقرات المهرجان والتي تتضمن ( استعراض موكب رمسيس الثاني - عرض فرسان القبائل العربية - عرض فرقة الشرقية للفنون الشغبية - رقص حديث للخيول - ورقصة الافعى - واستعراض ختامي على اغنية المهرجان ) فضلاً عن عرضى أدب وجمال الخيل ومباريتين مصغرتين للبولو وإلتقاط الأوتاد لإتحاد الشرطة الرياضي.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمشرف العام على مهرجان الخيول، أنه تم الإنتهاء من تصميم لوجو وشعار المهرجان مشيراً بأن الإستعدادات ما زالت مستمرة لاستقبال الضيوف والعمل على رعايتهم وتأمينهم طوال مدة المهرجان، فقد تم التعاقد مع شركتى نظافة وأمن وذلك لخروج المهرجان بالمظهر المشرف المعتاد سنويا .

وأضاف نائب محافظ الشرقية، بالنسبة للخيول فد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اقامة آمنة بيطرية لها داخل بوكسات الاستضافة فضلاً عن رش وتطهير أماكن إيواء الخيول، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للخيول العربية المشاركة بالمهرجان ومنعاً لانتشار أى عدوى، كما تم التأكد من تسكين سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وذلك لتأمين المهرجان.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استنفار وتأهب لإطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٧ لعام ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يُعد احد العلامات السياحية البارزة والذي تحرص المحافظة على تنظيمه عام بعد عام والذي يُدعى إليه الهواه ومحبي الخيول العربية الأصيلة ويحرص على الإشتراك فيه أصحاب المزارع من داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمشرف العام على المهرجان، أن حفل افتتاح الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة سيحمل العديد من المفاجآت و الفقرات الفنية والرياضية والاستعراضية، مشيراً إلى أن المهرجان في أيامه الثلاثة سيشهد مسابقات لأدب وجمال الخيول العربية الأصيلة المشاركة من داخل مصر و خارجها.

وأضاف نائب محافظ الشرقية، أنه تم توجيه دعوة لعدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين والمهتمين برياضة الخيل دولياً وعربياً والأسر الشرقاوية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عبد المعطي، أنه تم تجهيز أرض المهرجان بالنجيل الأخضر استعدادا لإطلاق مسابقات الأدب والجمال وجاري تجهيز المنصة الرئيسية وخيم استقبال الضيوف الحضور وأصحاب المزارع المشاركة والإعلاميين الصحفيين بالشكل المُشرف الذي يليق بأصالة وعراقة المهرجان.