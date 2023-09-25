خطوات تجديد رخصة السيارة والمستندات المطلوبة.. هتوصلك لحد باب البيت

تجديد رخصة السيارة.. يهتم العديد من المواطنين من ملاك السيارات بتجديد الرخصة الخاصة بسياراتهم ويحرصون على تجديدها فور انتهاء مدتها حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية ويتم فرض غرامات مالية عليهم، ويتيح موقع وزارة الداخلية للمواطنين فرصة تجديد رخصة السيارة وتوصيلها للمنزل للتسهيل عليهم، بدلًا من الذهاب لوحدات المرور.



ووفقًا لموقع وزارة الداخلية الإلكتروني، يُتاح للمواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة، واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، فضلًا عن تسديد الرسوم لهذه الخدمات من خلال خدمات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين التي قاموا بتسجيل حساباتهم على موقع الوزارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا وتوصيلها للمنزل

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور، ويتم اختيار خدمة تجديد رخصة السيارة.

اختيار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

عند التقديم على تجديد الرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

الرخصة السابقة.

صورة البطاقة الشخصية سارية والاطلاع على الأصل.

شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات.