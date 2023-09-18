خطوات استخراج رخصة قيادة دولية

رخصة قيادة دولية.. يسعى الكثير من المصريين المسافرين خارج البلاد سواء للعمل أو السياحة لاستخراج الرخصة الدولية والتي تكون صالحة للاستخدام في 150 دولة، ويتم استخراجها من مصر وذلك للسماح لهم بقيادة سيارة في الخارج .

رخصة القيادة الدولية تتيح للشخص قيادة السيارة في أي دولة أخرى، دون وجود قيود عليه والتي يتم اصدارها بناء على الرخصة المحلية ويتم استخراجها من نادي السيارات والرحلات المصرية، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها استخراج رخصة القيادة الدولية، وذلك بموجب قرار صادر في جنيف عام 1949.



الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية



حدد نادي السيارات والرحلات المصرية عددًا من الشروط والأوراق من أجل الحصول على رخصة القيادة الدولية، والتي تكون كالآتي :



أصل الرخصة المصرية وصورة منها لاستخراج الرخصة الدولية.

احضار جواز السفر ساري الصلاحية.

مستند من الإدارة العامة للمرور بالموافقة على قيادة السيارة.

صورة شخصية مقاس 4×6، وتقديم بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

سحب طلب استخراج رخصة القيادة الدولية بعد دفع الرسوم المقررة في الخزانة، ويكتب الاسم باللغة الإنجليزية وفقا لجواز السفر، ويسحب الطلب ويقدم في اليوم نفسه ولا يؤجل لليوم التالي.

يتم تقديم طلب استخراج الرخصة وملء الاستمارات وتسليم المستندات بمعرفة صاحب الرخصة بنفسه.

يجب أن يكون الطالب مصريا أو اجنبيا مقيما في مصر.

يتم تسليم الرخصة خلال نفس اليوم.

تكون مدة سريان الرخصة سنة واحدة فقط وغير قابلة للتجديد.