شروط استخراج رخصة دراجة نارية 2023

استخراج رخصة دراجة نارية.. بحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن كيفية استخراج رخصة قيادة دراجة نارية، والأوراق المطلوبة لاستخراجها بشكل سهل وسريع، وعدم التعرض لغرامة التأخير أو انتهاء الترخيص الذي يؤدي إلى سحب الرخصة بشكل فوري.

وحددت الإدارة العامة للمرور شروط لقيادة الدراجة البخارية أو الموتوسيكل، ووضعت بعض الضوابط لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية.

وتستعرض "بوابة الوفد" شروط استخراج رخصة دراجة نارية، والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة نارية.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

الا يقل عمر طالب استخراج الرخصة عن 18 عام.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

أن يكون المتقدم لائق صحيا لقيادة الموتوسيكل ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة آخرى.

ألا يكون صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

التوجه إلى وحدة المرو التابع له المتقدم ببطاقة الرقم القومي.

شراء نموذج 265 من داخل وحدة المرور.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

استخراج شهادة طبية من الجهات المختصة داخل المرور بحالة النظر والباطنة.

اجتياز المتقدم اختبار الاشارات الشفوي والعملي وفى حالة الرسوب يتم إعادة الاختبار بعد ثلاث شهور.