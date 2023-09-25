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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

جواهر الشربينى تطالب بإقامة احتفالية كبرى لتكريم المزارعين المتميزين في عيد الفلاح

المهندسة جواهر الشربيني
المهندسة جواهر الشربيني عضو مجلس النواب السابق

طالبت المهندسة جواهر الشربينى عضو مجلس النواب السابق من الحكومة بصفة عامة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تنظيم احتفالية كبرى للاحتفال بعيد الفلاح سنوياً مؤكداً أن الفلاح المصرى هو عصب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر

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الفلاح المصري بين الماضى والحاضر وثائقي لاحتفالية عيد الفلاح


وقالت " الشربينى " فى بيان لها أصدرته اليوم : إنه يجب أن يتم تكريم تكريم جميع الفلاحين المتميزين وزوجاتهم وابنائهم خلال هذه الاحتفالية من خلال رصد حقيقى للمزارعين الذين يحققون انتاجية كبيرة فى مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مؤكدة أن تنظيم هذه الاحتفالية سيكون حافزاً كبيراً لتشجيع جميع المزارعين على تحقيق المزيد من النجاحات فى انتاجية مختلف المحاصيل الزراعية
كما طالبت المهندسة جواهر الشربينى من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع انواع الدعم والمساندة والحوافز التشجيعية للفلاح المصرى موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على اعطاء اولوية قصوى لملف الزراعة فى مصر واطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى فى القطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأكدت المهندسة جواهر الشربينى أنها كانت تحلم على مدى العقود الماضية بأن ترى كل الصحارى والمناطق المصرية على مستوى الجمهورية مكسوة باللون الاخضر وتنشر فيها جميع المحاصيل الزراعية وجاء الرئيس السيسى ليحقق هذا الحلم لى ولكل المصريين مشيرة الى أن صحارى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والعوينات والواحات وغيرها من المناطق الأخرى اصبحت تتزين باللون الاخضر
وقالت المهندس جواهر الشربينى إن التاريخ سجل بحروف من نور نجاح جيش مصر الأخضر من الفلاحين المصريين وزوجاتهم من فلاحات مصر العظيمات الذين تقدموا الصفوف وتواجدوا بالحقول المصرية على مستوى الجمهورية خلال مواجهة مصر مع فيروس كورونا مؤكدة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى لم تحقق الأمن الغذائى للمصريين فقط بل تضاعفت صادرات مصر من مختلف المحاصيل الزراعية خلال مواجهة فيروس كورونا
 

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