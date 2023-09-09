الفلاح المصري بين الماضى والحاضر وثائقي لاحتفالية عيد الفلاح

عرض مجلس الشباب المصري اليوم، ضمن فاعليات احتفالية عيد الفلاح و برنامج تعزيز دور الفلاحين في الشأن العام، فيلمًا وثائقيا بعنوان " الفلاح المصري بين الماضي والحاضر"، فكرة واخراج الصحفية أسماء حسنين ، وتصوير ومونتاج مروان هشام"، وذلك باحتفالية عيد الفلاح المقامة بقاعة نجيب محفوظ ، بجريدة الأهرام.



وحضر الحفل وعرض الفيلم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس حقوق الانسان، والكاتب الصحفي مصطفي بكري، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو مجلس حقوق الانسان، ولفيف من نواب البرلمان ونقباء الفلاحين علي مستوى الجمهورية.