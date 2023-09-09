بمناسبة عيد الفلاح.. المجمعات الزراعية والوحدات البيطرية تدخل الخدمة بقرى المنيا

بمناسبة عيد الفلاح الحادى والسبعين، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة لأبناء المحافظة، مؤكداً على دعم و مساندة الدولة للفلاح المصرى، وسعى كل الأجهزة التنفيذية؛ للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة "، والخاصة بتطوير الريف المصرى، والوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات، والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات.

وأكد محافظ المنيا، أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى، حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتى، عطف حيدر، وصفانية بمركز العدوة شمال المحافظة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدا لدخولها الخدمة، ولتعود بالنفع على المواطنين .