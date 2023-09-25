فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق فى ابو تشت بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من المناطق التابع للمركز، وذلك لإجراء تركيبات لزوم مشروعات حياة كريمة فى ابو تشت.

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لزوم تركيبات منشآت حياة كريمة.

وسيتم قطع الكهرباء عن المناطق الآتية : قرية الرزقة وتوابعها، وقرية بخانس وتوابعها قرية السليمات وتوابعها، على أن يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال التركيب.