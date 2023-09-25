رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، لوظيفة أستاذ مساعد ومدرس.



اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الاستماع بتخصص تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، عدد من المرشحين مبدئيا، وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.



واستمعت اللجنة، برئاسة الأستاذ الدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الاكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.