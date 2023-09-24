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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 14شخصًا وخطف 60 آخرين في هجوم بشمال غرب نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

قال سكان وزعيم محلي في نيجيريا إن مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص اليوم الأحد وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

 

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وقال مصدر في الشرطة وسائق مركبة كان شاهدا على هجوم في مكان آخر بشمال شرق نيجيريا إن من يشتبه بأنهم إرهابيون نصبوا كمينا لقافلة مركبات تحت حراسة عسكرية، مما أدى لمقتل جنديين وأربعة مدنيين.

وأضاف الشاهد أن المهاجمين أضرموا النيران في خمس مركبات واستولوا على شاحنة.

ولم يوضح الرئيس بولا تينوبو بعد كيف سيتعامل مع تفشي انعدام الأمن.

وقال سكان إن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية عند مدخل منطقة ماجامي الريفية في زامفارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد قبل أن تصدهم القوات. وتشهد زامفارا العدد الأكبر من عمليات الخطف للحصول على فدى في نيجيريا والتي تنفذها عصابات مسلحة تعرف محليا بقطاع الطرق.

وقال زعيم محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن المسلحين انقسموا إلى ثلاث مجموعات هاجمت إحداها القاعدة العسكرية في حين هاجمت الأخريان منطقتي ماجامي وكاباسا القريبة منها.

وأضاف أن المسلحين خطفوا 60 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال شويبو هارونا، وهو من سكان ماجامي، لرويترز عبر الهاتف «كان قطاع الطرق يستقلون عددا كبيرا من الدراجات النارية ومسلحين بالبنادق وغيرها من الأسلحة، وراحوا يطلقون النار بشكل متقطع».

وأضاف هارونا أنه حضر دفن أربعة أشخاص قتلوا خلال هذا الهجوم.

وقال أحد سكان منطقة كاباسا، ويدعى عيسى، إن المسلحين قتلوا أربعة أيضا وخطفوا العشرات.

 

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