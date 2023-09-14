نيجيريا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي على الصعيد الوطني

شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى البلاد، يوم الخميس، بعد انهيار الشبكة الكهربائية في البلاد بسبب عطل فني، حسبما ذكرت شركات توزيع الكهرباء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على جميع ولايات نيجيريا الـ 36 والعاصمة أبوجا. وانهارت الشبكة عدة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة.

وأصدرت شركة توزيع كهرباء إينوجو (EEDC)، التي تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بيانًا أعلنت فيه انهيار “النظام الكامل”.

وقال المتحدث باسم الشركة إيميكا إيزيه: "بسبب هذا التطور... نحن غير قادرين على تقديم الخدمة لعملائنا".

ومثل هذه الانقطاعات في الكهرباء شائعة في نيجيريا التي تعاني من البنية التحتية المتداعية للطاقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

وقالت شركة كادونا لتوزيع الكهرباء، التي تزود أجزاء من شمال نيجيريا بالطاقة، في بيان لها يوم الخميس: "ستتم استعادة إمدادات الطاقة بمجرد عودة الشبكة الوطنية إلى العمل".

نيجيريا الغنية بالنفط ولكنها فقيرة بالطاقة

وتولد نيجيريا الغنية بالنفط ولكنها فقيرة بالطاقة ما متوسطه 4000 ميجاوات من الكهرباء يوميًا - بعضها غير قادر على توزيع لسكان يزيد عددهم عن 210 ملايين نسمة، وهو رقم بعيد عن 30 ألف ميجاوات يوميًا التي قالت السلطات إنها تحتاجها.

ويؤدي عدم كفاية إمدادات الطاقة إلى اعتماد ملايين السكان على مولدات تعمل بالبنزين للحصول على الكهرباء. ومع ذلك، ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف هذا العام بعد أن أنهت الحكومة الدعم المستمر منذ عقود، وتكافح العديد من الأسر والشركات لإيجاد مصدر بديل لإمدادات الطاقة.