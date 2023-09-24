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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"أعمال بغيضة".. السعودية تستنكر تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي

السعودية
السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

 

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وجددت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

 

اعتداءات دنيئة

ومن جانبها، ردت تركيا على الهجمات التي استهدفت القرآن الكريم في مدينة لاهاي بهولندا، في أحدث واقعة استفزت مشاعر المسلمين حول العالم.

ووفقا لبيان نشره موقع “تي ار تي” التركي ادانت انقرة بشدة الاعتداءات التي وصفتها بـ “الدنيئة” التي استهدفت كتابنا الكريم القرآن الكريم أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها السفارة التركية.

وطالبت تركيا أن تتخذ الدولة التي وقعت فيها الهجمات إجراءات فعالة، مؤكدة مواصلتها للمعركة الحازمة ضد من وصفتهم بـ “أصحاب العقلية المريضة والقائمة على الكراهية على جميع المنصات”.

وتسلمت السفارة التركية في لاهاي مصحفا شريفا اعتدى عليه زعيم حركة يمينية متطرفة بهولندا من خلال تمزيقه، معلنة استنكارها للواقعة وادانتها للفعل الذي يستفز مشاعر المسلمين حول العالم

 

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