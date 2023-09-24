كشف طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، حقيقة حدوث زلزال مدمر في السعودية، مؤكدا أن ما يتم تداوله عن احتمال وقوع زلزال تتجاوز قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر غير دقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات بشأن حدوث زلزال في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي نفاه أبا الخليل، وشدد على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتثير بلبلة ورعب في نفوس المواطنين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن هذه المعلومات مجرد توقعات عبثية حتى لو وقع زلزال بمحض الصدفة كما يقال، مؤكدا عدم إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل في الوقت الحالي.

وقال أبا الخيل لوكالة "اليوم": "تحدث الزلازل بسبب حركات الصفائح التكتونية المسببة لتراكم الإجهادات والضغوط على صخور القشرة الأرضية على مر السنين والتي تؤدي إلى حركة الصدوع الموجودة في هذه القشرة مسببة حدوث نشاط زلزالي".

وأضاف: "من المهم تثقيف وتوعية المجتمع بأخطار الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء الهزات الأرضية، وليس بالضرورة أن يكون هناك خطر قادم”.

وتابع المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قائلا: “لكن التثقيف مهم للجميع مثله كأي تثقيف آخر كالتوعية الغذائية والصحية والرياضية وغيرها".