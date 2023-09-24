مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين (فيديو)

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولة المصرية مع الصين في الوقت الحالي.



وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن زيارة وفد من الحزب الشيوعي الصيني برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية وهو أعلي مؤسسات الحكم في الصين؛ تعد تعبير عن درجة التنسيق السياسي والشعبي بين البلدين.

العلاقات المصرية الصينية متنوعة ومتشعبة

وتابع السفير محمد حجازي، أن العلاقات بين مصر والصين متنوعة ومتشعبة، مشيراً إلى أن قناة السويس تربط بين الشرق والغرب، وبها العديد من الاستثمارات الأجنبية التي تقام داخل المنطقة الاقتصادية بها.