طبيب يكشف عن أمراض خطيرة تحدث بعد سن الـ 50

العمر أحد العوامل الرئيسية في تطور الأمراض الخطيرة، فكلما كبر الشخص، زادت احتمالية أن يبدأ في المعاناة من أمراض معينة، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تضعف صحة الجسم ومرونته بعد 50 عامًا، كما ذكر المعالج خوخريف في مقابلة مع موسكو 24.

مع التقدم في السن، يتآكل الجسم، وهناك ميل لجميع أنواع العمليات الالتهابية بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص يدخن، يتحرك قليلا، ويشرب الكحول، فإنه يدمر نفسه أكثر، وأوضح الطبيب عن تدهور الصحة في مرحلة البلوغ.

أوضح خوخريف الأمراض الخطيرة التي تبدأ في الحدوث بشكل متكرر بعد 50 عامًا (أطلق المعالج على هؤلاء اسم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) وهنا قائمتهم:

السكري

نقص تروية القلب

مشاكل البروستاتا

مشاكل في الكلى

مرض مفرط التوتر

سرطان.

وأكد الدكتور خوخريف أن طريقة الحفاظ على صحة جيدة لا تتمثل فقط في التخلي عن العادات السيئة في نمط حياتك، ولكن أيضًا إجراء فحوصات وقائية لحالة الجسم بشكل دوري، للوقاية من الأمراض.

ونصح الأخصائي: "بحلول سن الخمسين، يجب أن يكون لدى كل شخص طبيب متفهم يراقبه مع مرور الوقت".