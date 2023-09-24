محافظ الغربية يتفقد فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي بمركز زفتى تمهيدًا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بالريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، المكتب الفني للمحافظ.

وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال التجهيزات بالمجمعات الخدمية بمركز زفتى تتم على التوازي، مؤكدًا على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وتفقد محافظ الغربية، أعمال الفرش بالمجمع والذي يضم مكاتب (للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي) فضلًا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مشيدًا بمستوى حجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلاءم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بالإضافة إلى تفقد أعمال تركيب الإنترلوك أمام وحدة طب الأسرة بنهطاي.

واختتمت الجولة بمتابعة الأعمال بالسوق والموقف النموذجيين بقرية شرشابة.