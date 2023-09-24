محافظ المنيا يوجه المسئولين بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة الميدانية والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين، وفحص الشكاوى والطلبات، وسرعة التحرك نحو حسم المشكلات وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، لتحقيق رضا المواطن.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعامل الفورى لحل مشكلة انسداد مواسير الصرف الصحى، أمام محلات سور النادى الرياضى شارع طه حسين بحى شمال المدينة، وتركيب أغطية جديدة لبالوعات الصرف الصحى، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، المنيا، لشكوى مواطنى شارع زين العابدين لوجود كسر بماسورة مياه بحى شرق، حيث تم إصلاح العطل، بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى و استبدال الماسورة بأخرى جديدة، كما تم حفر منطقة متضررة بقرية الجندية من حدوث هبوط أرضى أمام كوبرى الجندية، وخط السكة الحديد وعمل صبة خرسانية تفاديا للحوادث، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تركيب غطاء جديد لغرفة صرف صحى، بطريق البحر بحى شرق المدينة، وتطهير غرف صرف صحي بطريق الدلايلة، حفاظاً على صحة المواطنين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بإصلاح ماسورة الصرف المغطى أمام قرية إسحاق، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وتطهير غرف الصرف، استجابة لطلبات المواطنين من أهالى القرية.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا، تم الاستجابة لطلب أهالى تقاطع شارعى المدارس مع الوحدة المحلية بتركيب ٢ مطب صناعى منعا للحوادث، نظرا لوجود الكثير من المدارس، والمؤسسات الحكومية والخدمية، ولتخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة.