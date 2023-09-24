الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على قطاع غزة، وذلك بعد أن قرر الجيش تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه سينشر معلومات إضافية حول الغارة في وقت لاحق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الأحد، تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل شرقي القطاع.

وجاء في بيان مقتضب للجيش أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية".

مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات

وفي وقت لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه نفذ "هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا، حيث تجري مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرة إسرائيلية أغارت على موقع شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرة من دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، مما أدى إلى تدميره، من دون أن تتحدث عن إصابات.

إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.

فيما قال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق فلسطينيين نظموا مظاهرات احتجاجية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأمس، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تخللها إشعال الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ حوالي 9 أيام، جدد الشبان في القطاع احتجاجاتهم اليومية على طول الشريط الفاصل شرقي قطاع غزة، بعد فترة من الهدوء النسبي، في مظاهرات تشهد رشق قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وعبوات متفجرة بدائية.

وتزامنت الاحتجاجات مع إغلاق إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون) الحدودي، وهو معبر للمشاة بين الجانبين.

وكان يفترض أن يستأنف المعبر عمله الأحد الماضي بعد احتفالات رأس السنة العبرية، لكن "تقييما أمنيا" إسرائيليا قضى بتأجيل ذلك.

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