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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي: التوترات في غزة ستستمر ليومين أو ثلاثة

غزة
غزة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، أن تقديرات الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن التوتر مع حدود غزة سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

 

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا شرق غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة وسط الاحتجاجات

ونقل المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية ألموج بوكير عن مصدر أمني قوله من وجهة نظر أصحاب القرار، أحداث الأسبوع الماضي عند الحدود بسيطة وبالتالي رد الجيش كان متناسباً، وطالما لم تتطور الأحداث إلى إطلاق الصواريخ فإن القرار هو عدم التصعيد.

وأضاف أن المواجهات والحرائق عند حدود قطاع غزة ستستمر من يومين لثلاثة أيام.

كما أفاد موقع كول هجدشوت العبري مساء اليوم عن مصدر إسرائيلي وصفه بالكبير قوله: "إن ما يبدأ بمواجهات ينتهي بمعركة"، وذلك في اشارة الى المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر على حدود غزة.

ويتظاهر المئات من المواطنين بشكل يومي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا رفضًا لممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى، وضد الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث يطلق الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز نحو المتظاهرين، مما أدى لوقوع اصابات بينهم.

كما قامت طائرات الاحتلال على مدار الأيام القليلة الماضية بقصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية للقطاع.

كما كشفت مصادر عبرية اليوم ، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" تعرضت لإطلاق نار مباشر شرق غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن دورية لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار شرق غزة.

كما قال موقع والا العبري، أن الفلسطينيين يطلقون النار من مسدسات، نحو قوات الاحتلال عند الحدود مع غزة.

 

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