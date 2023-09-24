"سحب الرف" تبتلع المباني.. أبرز المعلومات عن هذه الظاهرة

مشهد لا يصدق تظهر سحب داكنة ضخمة في السماء، وانتشرت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وهذه الظاهرة التي عرفها خبراء الأرصاد والطقس على أنها “سحب الرف”، والتي ظهرت في سماء مدينة كاكسياس دو سول جنوب البرازيل.

ظاهرة “سحب الرف” تضرب البرازيل

وتسببت ظاهرة “سحب الرف”، في انعدام الرؤية بشكل كبير جدًا على الطرق وفي كل المناطق بمدينة كاكسياس البرازيلية، كما أنها أدت إلى حجب الرؤية عن المباني.

ووثق الفيديو المنتشر والتي نشرته صحيفة “MetSul Meteorologia” البرازيلية، لـ "سحب الرف" وهي تجتاح المدينة وتمر من بين المباني وتظهر وكأنها "تبتلع" منطقة تلو الأخرى.

TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 📷 @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb — MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023

ما هي ظاهر “سحب الرف”:

ــ "سحب الرف" تتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد.

ــ “سحب الرف” تتشكل عادة قبل العواصف مباشرة.

ــ "سحب الرف" هي سحب مذهلة في شكلها ومنخفضة المستوى.

ــ ترتبط “سحب الرف” غالبًا بالعواصف القوية.

ــ تُرى هذه الغيوم أحيانا تحت السحب الركامية، وهي السحابة العمودية الكثيفة الشاهقة التي تسبب هطول أمطار غزيرة

ــ تعد “سحب الرف” سحب ضخمة مخيفة الشكل

ــ “سحب الرف” تأتي على شكل عمود أفقي طويل.

ــ يصل ارتفاع قاعدة “سحب الرف” إلى 6500 قدم.

ــ يتم تقسيم “سحب الرف” لنوعين، سحب الجرف وسحب اللفة.