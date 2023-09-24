برايتون يضرب بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق برايتون الفوز على نظيره بورنموث، مساء اليوم الأحد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أميكس ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس في الدوري الإنجليزي.

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ظهر برايتون بمستوى مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسجل دومينيك سولانكي الهدف الأول لصالح بورنموث في الدقيقة 25 من عمر الشوط الاول بصناعة ريان كريستي .

بينما أحرز هدف التعادل لبرايتون من خلال هدف عكسي سجله ميلوس كيرميز في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

سجل كاورو ميتوها الهدف الثاني بصناعة محمود داوود في الدقيقة في الدقيقة 47 .

بينما أحرز كاروو ميتوها الهدف الثالث في شباك بورنموث بصناعة إستوبيان في الدقيقة 77 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز برايتون على بورنموث 3 أهداف مقابل هدف واحد .

بهذه النيجة رفع برايتون رصيده عند النقطة 15 محتلًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 3.