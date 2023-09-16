الأرقام السلبية تحاصر مانشستر يونايتد بعد ثلاثية برايتون

حاصرت الأرقام السلبية فريق مانشستر يونايتد بعد خسارته المفاجئة على ملعب أولدترافورد أمام برايتون بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وخاض مانشستر يونايتد خاض 22 مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد منذ بداية الموسم الماضي وتعرض مانشستر يونايتد لخسارتين فقط على ملعبه وتعادل في 3 مباريات وفاز في جميع مبارياته الأخرى.

وأصبح برايتون أول فريق من خارج الستة الكبار يحقق أربعة انتصارات متتالية على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى على أولد ترافورد بعد عام كامل دون خسارة خلال 31 مباراة ، حيث كانت آخر هزيمة على الملعب ذاته أمام برايتون أيضا.

كما خسر مانشستر يونايتد ثلاث من أول خمس مباريات له في موسم الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ البريميرليج .

ووصل باسكال جروس لاعب برايتون لهدفه الرابع في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ويصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المسابقة بعد ستيفن جيرارد ومحمد صلاح بفارف هدف واحد.

وسجل داني ويلباك لاعب برايتون عدد أهداف ضد مانشستر يونايتد 4 أهداف في تاريخ البريميرليج أكثر من أي لاعب سابق من مانشستر يونايتد في شباك فريقه السابق .

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري الانجليزي برصيد نقاط.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره الأوروبي، يوم الأربعاء القادم بمواجهة بايرن ميونخ الألماني في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.