السيطرة على حريق نشب أعلى عمارة سكنية بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية في سوهاج في السيطرة على حريق نشب بروف أعلى عمارة سكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج ولا توجد خسائر بالأرواح ولا إصابات وتبين أن سبب الحريق وجود مصدر حرارى بمكان الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق بروف من الخشب أعلى سطح عمارة سكنية بمنطقة الزهراء تم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وعقب الإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بسطح يستغل كروف بإحدى العمارات السكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده ومنع وصولة وإنتشاره بالمناطق السكنية المجاورة تمت محاصرة النيران بمكان الحريق وتجرى الان أعمال التبريد للحريق وأنحصرت التلفيات فى إحتراق كمية كبيرة من المنقولات المخزنة بالروف وتبين من المعاينة أن سبب الحريق وجود مصدر حرارى مع وجود كمية من القطن بالسطح.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.