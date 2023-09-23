حريق يلتهم 8 حظائر للماشية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في 8 مزارع للماشية بقرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح بأسيوط، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من الشرطة بوجود حريق في 8 حظائر للماشية بقرية عرب الكلابات. الشرقية.

وتوجه المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، برفقة ضباط المركز وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين نشوب حريق في 8 حظائر يملكها كل من “أبو الحجاج ن” و”جوهر ن” و”عيدة س” و”سعيد س عطية س”. حسن. ر.، طلبة. ح.، ومحمد. ش. وأدى ذلك إلى نفوق بعض الماشية دون وقوع إصابات بشرية.

اندلع حريق في 8 حظائر للماشية بأسيوط

اندلع حريق في 8 حظائر للماشية بأسيوط

اندلع حريق في 8 حظائر للماشية بأسيوط

اندلع حريق في 8 حظائر للماشية بأسيوط