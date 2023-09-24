الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وإخماد حريق بعمارة سكنية بسوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بعمارة سكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا بنشوب حريق بروف من الخشب أعلى سطح عمارة سكنية بمنطقة الزهراء تم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسطح يستغل كروف بإحدى العمارات السكنية بشارع أبوسمبل بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده ومنع وصولة وإنتشاره بالمناطق السكنية المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران بمكان الحريق وتجرى الان أعمال التبريد للحريق وأنحصرت التلفيات فى إحتراق كمية كبيرة من المنقولات المخزنة بالروف وتبين من المعاينة أن سبب الحريق وجود مصدر حرارى مع وجود كمية من القطن بالسطح.