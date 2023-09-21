الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مطعم بدهب

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل بمطعم بفندق شهير في دهب.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مطعم بفندق بمدينة دهب، وتم السيطرة علية.

وتم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق وانتقل رجال مباحث قسم دهب الي محل الواقعة لمباشرة التحقيقات، دون خسائر بشرية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر النيابة العامة .