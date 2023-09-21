عاجل
الزراعة تحذر محتكري البصل من التخزين : الأسعار ستتراجع قريبا (فيديو)
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مطعم بدهب

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل بمطعم بفندق شهير في دهب.

 

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مطعم بفندق  بمدينة دهب، وتم السيطرة علية.

 

وتم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق وانتقل رجال مباحث قسم دهب الي محل الواقعة لمباشرة التحقيقات، دون خسائر بشرية .

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر النيابة العامة .

الجريدة الورقية