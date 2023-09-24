مصطفى محمد يكسر رقمًا قياسيًا منذ 1996 مع نانت ويتصدر صحف فرنسا

تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، حديث الوسط الرياضي الفرنسي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد تسجيله هدفًا أكثر من رائع لفريقه، أمس السبت، في شباك فريق لوريان بالدوري الفرنسي.

حيث سلطت الصحف الفرنسية الضوء على تألق الفرعون المصري مصطفى محمد في الملاعب الفرنسية، ومواصلة ملاحقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد، هدف نانت الثالث في الدقيقة 55 ليقود فريقه للفوز بنتيجة 5-3،، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن الشباك.

حديث الصحف الفرنسية على مصطفى محمد:

صحيفة ليكيب الفرنسية: أوضحت أن مصطفى محمد نجح في تسجيل هدف عالمي من تسديدة بعيدة المدى، وأن أداء مصطفى محمد طوال المباراة كان يدل على أنه يتطلع لتسجيل هدف مميز، وهو ما استطاع تحقيقه بالفعل.

صحيفة لوباريزيان الفرنسية: كتبت "جوهرة محمد" حيث أوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد رجل الفريق الكناري، نجح في الظهور بشكل متألق ولافت للغاية، حيث سجل هدفه "الجوهرة" من ركلة حرة من 30 مترًا، انتهت بسباقه في الزاوية العليا.

مصطفى محمد يكسر رقمًا قياسيًا منذ 1996

أكد الموقع الرسمي لنادي نانت الفرنسي، أن مصطفى محمد بات أول لاعب من نانت يسجل 5 أهداف بعد 6 جولات فقط من الدوري الفرنسي، منذ جافيت ندورام، الذي سجل 5 أهداف أيضًا، في موسم 1995/ 1996.

كما أصبح مصطفى محمد هو أول لاعب من نانت يسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في الدوري الفرنسي منذ موسى سيمون، في 13 فبراير 2022، ضد ستاد ريمس.