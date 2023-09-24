خليفة جيسيوس.. زيدان وبوتر مرشحان لتدريب الهلال السعودي

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الغضب الجماهيري لعشاق الهلال، بعد خسارة صدارة الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة خلال الجولتين الماضيتين.

وتُفكر إدارة الهلال بجدية في التعاقد مع مدير فني سوبر وقوي، يرضي طموحات الجماهير خلال الفترة المقبلة بعد المستويات المتذبذبة التي جاءت تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم.

وحسب ما نشرته صحيفة "المواطن" السعودية، فإن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، جاء على رأس قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الهلال خلفًا لجيسوس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن جراهام بوتر، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي، ضمن القائمة أيضًا بجانب زيدان، حيث تضع الإدارة عدد من المدربين حال رفض زيزو تدريب الهلال.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي لم يقوم بتدريب أي نادي منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021، بعدما توج بعدد من الألقاب القارية والمحلية الكبيرة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يحتل وصافة ترتيب دوري "روشن" برصيد 17 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بـ 18.

ولم يستطع الهلال تحقيق الاستفادة من "الريمونتادا" التاريخية التي حققها على حساب اتحاد جدة، في الجولة الرابعة، بعدما كان متأخرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليفوز بنتيجة 4/3.

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