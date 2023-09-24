على جمعة يسرد أوصاف رسول الله بمناسبة المولد النبوي الشريف

في وصف المصطفى

يقول الحبيب ﷺ "إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ" فقد كان الكون كله حتى الجماد مبشرًا وفرحًا بميلاد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة السلام، وعندما يحل شهر ربيع الأنوار نتذكر سيرة ومحاسن المصطفى حين ولد الهدى.





وبمناسبة هذا الشهر الكريم يوثق المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء الأمام العلامة على جمعه أوصاف سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام عبر سلسلة من المقالات على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك الإلكتروني.



حُسن خَلق النبي



ذكر الدكتور علي جمة في أوصاف رسول الله الأحاديث المختلفة حول حسن سيدنا محمد في الخلق والأخلاق، فجاء بما أخرجة السيوطي في الجامع الصغير في وصف الصحابة للمصطفى ﷺ إذ قالوا" كان النبي ﷺ أحسن الناس وجهًا‏، وأحسنهم خلقًا‏،‏ ليس بالطويل البائن‏،‏ ولا بالقصير"، وكان عليه الصلاة والسلام وجهه مستنير ومستديرا كالشمس والقمر كما جاء في حديث البخاري ومسلم " كان النبي ﷺ إذا سر استنار وجهه‏,‏ حتى كأن وجهه ﷺ قطعة قمر " وفي مسلم "و كان وجه النبي ﷺ مثل الشمس والقمر وكان مستديرا.



لون وجه النبي



وفي وصف لون وجه الحبيب قال على جمعه كان النبي ﷺ أبيض مليح الوجه” كما أخرجة مسلم، و“كان النبي ﷺ أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة " أخرجة البخاري، هكذا وصفه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان وجهه ﷺ كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه، حيث قال كان النبي ﷺ فخما مفخمًا‏، يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر‏ (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏



عيون النبي



وفي ذكر أوصاف رسول الله ﷺ جاء ذكر جمال عيون النبي ﷺ فقال دكتور علي جمعه أن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر في وصف النبي: " أنه كان رسول الله ﷺ ‏,‏ عظيم العينين‏,‏ أهدب الأشفار‏,‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية" ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏)، فقد كان النبي كان ﷺ جميل العينين‏، متسعتان.

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وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله ﷺ ضليع الفم –أي واسع الفم-‏,‏ أشكل العينين‏,‏ -أي طويل شق العينين- منهوس العقب –أي قليل لحم العقب-‏ (رواه مسلم ، والترمذي‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏,‏ أبيض‏,‏ أدعج العينين‏,‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏,‏ وابن أبي شيبة في مصنفه‏)



