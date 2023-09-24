مواعيد الإجازات الرسمية بعد المولد النبوي 2023

الإجازات الرسمية 2023.. يبحث الكثير عن موعد الإجازات الرسمية، حيث قرر مجلس الوزراء، اعتبار الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

اجازة 6 أكتوبر

وعقب إجازة المولد النبوي، تأتي إجازة 6 أكتوبر، في الشهر المقبل، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعتبر الإجازة الرسمية الأخيرة في العام الجاري 2023، ويستمر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بلا إجازات رسمية حتى نهاية العام الجاري.

العاملين بالدولة

ويحرص العاملين بالجهاز الإداري للدولة على معرفة أيام الاجازات الرسمية 2023 على مدار العام؛ لتنسيق إجازاتهم وعطلاتهم، بما يتوافق مع العطلات الرسمية، وبما لا يعوق حركة العمل، وخاصة أن العام الدراسي سوف يبدأ خلال أيام في شهر أكتوبر المقبل، وسيوافق يوم السادس من أكتوبر، يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية رسمية لجميع العاملين بالدولة، وبالتالي قد يتم ترحيل موعد الإجازة أو الإبقاء على موعدها.

وقد حددت الحكومة موعد إجازة المولد النبوي الشريف الموافق 28 سبتمبر، ولم تحدد بعد إجازة السادس من أكتوبر.

نصر أكتوبر المجيد

وقد حرص الجيش المصري على تسطير ملحمة تاريخية عظيمة في حرب وانتصار السادس من أكتوبر 1973، مما مثل علامة فارقة في تاريخ مصر كلها، واستردت مصر جزء عزيز من أرضها، سيناء أرض الفيروز، بعد أن وقعت تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، وبعد أن سقط على أرضها الشهداء فداء للوطن.

وستكون إجازة المولد النبوي 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وجاء موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، الخميس، بدلا من الأربعاء الموافق اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.